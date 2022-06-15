Кунде сообщил боссам «Севильи», что хочет перейти в «Барсу». Переговоры с «Челси» и «Ньюкаслом» приостановлены

Жюль Кунде хочет перейти в «Барселону» из «Севильи».

По данным Mundo Deportivo, центральный защитник, за которого и готовы заплатить 90 млн евро отступных, приостановил переговоры с английскими клубами и сообщил руководству «Севильи», что хочет перейти в «Барселону».

Видеть француза в команде хочет . Тренер уже сообщил об этом техническому департаменту «Барсы» и президенту клуба Жоану Лапорте. Если договориться с «Севильей» не удастся, «Барса» попытается купить Калиду Кулибали у «Наполи».

– приоритетный вариант для Кунде. В каталонском клубе знают, что готова продать Жюля за 65-70 млн евро, и попытаются уговорить боссов андалусийского клуба снизить требования. В сделку могут включить правого защитника Серджиньо Деста или хавбека Франсишку Тринкау.

В минувшем сезоне 23-летний защитник провел 44 матча за «Севилью» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.