Газзаев о Языджи: «Игрок среднего уровня. Уметь подавать штрафные, угловые – еще не все в футболе»

Теги ЦСКА Лилль Валерий Газзаев премьер-лига Россия лига 1 Франция Юсуф Языджи Футбол

Валерий Газзаев прокомментировал возвращение хавбека Юсуфа Языджи в «Лилль».

– Как вы думаете, критична ли потеря Языджи для ЦСКА?

– Я не считаю, что это критично, на мой взгляд, игрок среднего уровня. Мы видели, что вначале он сыграл хорошо несколько игр, а потом его тренеры меняли постоянно, то есть он себя проявил в первых матчах, не более того.

Уметь подавать штрафные и угловые – это еще не все в футболе, нужно еще двигаться, отрабатывать. Он практически не доиграл ни одну игру, его все время меняли, и в целом он, как и ЦСКА, выступил неудачно в оставшейся части чемпионата после нескольких первых игр.

Любой легионер, который появляется в российском или европейском клубе, должен играть и быть лидером, а Языджи – футболист среднего уровня, от него не зависит игра целой команды и ее результаты. А кто его может заменить в клубе – решать главному тренеру, – сказал бывший главный тренер ЦСКА.

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