Глава Ла Лиги о «ПСЖ» и «Ман Сити»: «Они завышают спонсорские сделки, у них нет проблем с убытками. Мы не создали систему, которая бы их контролировала»

Президент Ла Лиги в очередной раз раскритиковал «ПСЖ» и .

не первый год ведет борьбу против клубов, которыми владеют целые государства. Он пообещал, что обратится в суды Евросоюза, Франции и Швейцарии.

Сегодня стало известно, что УЕФА изучает финансы «ПСЖ», против парижан могут открыть дело, если будут обнаружены нарушения.

«Мы не смогли разработать систему, которая бы их контролировала.

Проблема не в том, что государства владеют клубами. Проблема в том, что эти клубы совершают недопустимые действия в плане финансов, финансового фэйр-плей и будущих правил в этой области. Обычно это выражается в заключении спонсорских сделок не по рыночной цене, они завышены.

Кроме того, они уводят платежи из этих стран, Франции и Англии, в свои государства, чтобы оставаться вне финансового контроля, и формально это дает ощущение, что они действительно соблюдают правила.

И третье – у них нет проблем с убытками, тогда как у всех в футболе есть», – сказал Тебас.