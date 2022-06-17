Глава Ла Лиги: «ПСЖ» тратит 600 млн евро на зарплаты в пандемию, без продления Мбаппе. Их коммерческие доходы на 200 млн больше, чем у остальных. Правила ФФП не соблюдаются»

Глава Ла Лиги озвучил финансовые показатели «ПСЖ» и раскритиковал клуб.

Сегодня стало известно, что УЕФА изучает финансы «ПСЖ», против парижан могут открыть дело, если будут обнаружены нарушения.

«Невозможно, чтобы их коммерческие доходы были на 200 миллионов евро больше, чем у остальных, это нереально.

Один из признаков – их подписчики в социальных сетях. У «ПСЖ» на 18% больше коммерческие доходы, чем в среднем у всех крупных клубов.

«ПСЖ» в эпоху ковида увеличил свою зарплатную ведомость до 600 млн евро, не считая продления контракта с Мбаппе. Очевидно, что правила финансового фэйр-плей не соблюдаются», – сказал .