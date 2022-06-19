«ПСЖ» предлагал Винисиусу 40 млн евро в год и просил не продлевать контракт с «Реалом»

пытался приобрести вингера .

С ноября 2021 года по март 2022-го парижане уговаривали 21-летнего игрока сборной Бразилии не продлевать соглашение с мадридским клубом.

«ПСЖ» обещал Винисиусу зарплату в размере 40 млн евро в год, огромный подписной бонус и участие в коммерческих проектах в Катаре.

На днях футболист согласовал новый контракт с до 2026 года с повышением оклада с 3,2 до 10 млн евро за сезон.

Действующее соглашение Винисиуса с королевским клубом рассчитано до июня 2024 года. Его статистика – здесь.