«Вальядолид» желает укрепить оборону двумя бразильскими футболистами.

По данным UOL, присоединиться к команде могут Марсело и Дани Алвес. Они покидают и «Барселону» соответственно в качестве свободных агентов.

Роналдо, владеющий 51% акций клуба и являющийся его президентом, хочет подписать двух бывших партнеров по сборной не только ради повышения общего уровня состава, но и с целью увеличения привлекательности клуба для спонсоров.

Феномен надеется, что и пойдут на значительное сокращение зарплаты, поскольку платить им столько, сколько они получали в прежних командах, не в состоянии.

Команда Роналдо заняла второе место во втором испанском дивизионе в минувшем сезоне и вернулась в Примеру спустя год после вылета.