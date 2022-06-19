Роналдо хочет подписать Марсело и Дани Алвеса в «Вальядолид», вернувшийся в Ла Лигу

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Реал Мадрид Роналдо Дани Алвес Ла Лига возможные трансферы Марсело Вальядолид Д2 Испания Футбол

«Вальядолид» желает укрепить оборону двумя бразильскими футболистами.

По данным UOL, присоединиться к команде могут Марсело и Дани Алвес. Они покидают «Реал» и «Барселону» соответственно в качестве свободных агентов.

Роналдо, владеющий 51% акций клуба и являющийся его президентом, хочет подписать двух бывших партнеров по сборной не только ради повышения общего уровня состава, но и с целью увеличения привлекательности клуба для спонсоров.

Феномен надеется, что Марсело и Дани Алвес пойдут на значительное сокращение зарплаты, поскольку платить им столько, сколько они получали в прежних командах, «Вальядолид» не в состоянии.

Команда Роналдо заняла второе место во втором испанском дивизионе в минувшем сезоне и вернулась в Примеру спустя год после вылета.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные