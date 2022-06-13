«Фенербахче» предложит Марсело контракт. Защитник хочет 6 млн евро в год (Goal)

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Защитник Марсело после ухода из «Реала» может перейти в чемпионат Турции.

По сведениям Goal, бразилец интересен «Фенербахче». Стамбульцы собираются направить ему предложение заключить контракт в ближайшие дни.

Сам футболист хочет выступать в Лиге чемпионов и готов рассмотреть вариант с переездом в Турцию. Он хочет получать около 6 млн евро в год.

Также в Марсело заинтересованы «Марсель», клубы из Катара и Бразилии. Игрок предпочел бы остаться в Европе.

Со статистикой выступлений 34-летнего защитника можно ознакомиться здесь.

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