«Фенербахче» предложит Марсело контракт. Защитник хочет 6 млн евро в год (Goal)

Защитник Марсело после ухода из может перейти в чемпионат Турции.

По сведениям Goal, бразилец интересен . Стамбульцы собираются направить ему предложение заключить контракт в ближайшие дни.

Сам футболист хочет выступать в и готов рассмотреть вариант с переездом в Турцию. Он хочет получать около 6 млн евро в год.

Также в Марсело заинтересованы , клубы из Катара и Бразилии. Игрок предпочел бы остаться в Европе.

Со статистикой выступлений 34-летнего защитника можно ознакомиться здесь.

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