«Фенербахче» предложит Марсело контракт. Защитник хочет 6 млн евро в год (Goal)

Защитник Марсело после ухода из «Реала» может перейти в чемпионат Турции.
По сведениям Goal, бразилец интересен «Фенербахче». Стамбульцы собираются направить ему предложение заключить контракт в ближайшие дни.
Сам футболист хочет выступать в Лиге чемпионов и готов рассмотреть вариант с переездом в Турцию. Он хочет получать около 6 млн евро в год.
Также в Марсело заинтересованы «Марсель», клубы из Катара и Бразилии. Игрок предпочел бы остаться в Европе.
Со статистикой выступлений 34-летнего защитника можно ознакомиться здесь.
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