Модрич о Марсело: «Легенда футбола и «Реала». Для меня было честью играть и побеждать рядом с тобой»

назвал Марсело легендой футбола и «Реала».

«Брат, для меня было честью играть и побеждать рядом с тобой. Спасибо за все, что ты сделали для меня с тех пор, как я приехал в Мадрид.

Ты легенда футбола и «Реала». Я буду по тебе скучать. Я желаю тебе всего наилучшего», – написал хорватский полузащитник «Реала».

34-летний бразилец выступал за с 18 лет. В составе «сливочных» он выиграл 25 трофеев – это клубный рекорд.

После победы в чемпионате Испании этого сезона Марсело превзошел результат Франсиско Хенто, выигравшего 23 трофея с «Реалом».

Марсело 6 раз побеждал в чемпионате Испании, дважды брал Кубок Испании и 5 раз – Суперкубок страны, 5 раз выигрывал Лигу чемпионов, трижды становился победителем Суперкубка УЕФА, а также 4 раза выигрывал клубный чемпионат мира.

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