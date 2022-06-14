Роналду о Марсело: «Брат, которого мне подарил футбол. Успехов в новом приключении!»

адресовал Марсело, покидающему «Реал», сообщение в инстаграме.

«Больше чем партнер – брат, которого футбол мне подарил. И на поле, и за его пределами это одна из величайших звезд, с которой я имел удовольствие делить раздевалку.

Успехов тебе в новом приключении, Марсело!» – написал форвард .

Роналду и Марсело вместе выступали в с 2009 по 2018 год.

«Не хотел, чтобы меня держали еще год или два из жалости». Прощальная речь Марсело растрогала Рауля и даже Анчелотти🤨