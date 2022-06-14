Роналду о Марсело: «Брат, которого мне подарил футбол. Успехов в новом приключении!»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Марсело Футбол

Криштиану Роналду адресовал Марсело, покидающему «Реал», сообщение в инстаграме.

«Больше чем партнер – брат, которого футбол мне подарил. И на поле, и за его пределами это одна из величайших звезд, с которой я имел удовольствие делить раздевалку.

Успехов тебе в новом приключении, Марсело!» – написал форвард «Манчестер Юнайтед».

Роналду и Марсело вместе выступали в Мадриде с 2009 по 2018 год.

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