Тренер «Факела» Василенко: «Широков – один из величайших футболистов в истории России»

Тренер «Факела» Олег Василенко высоко отозвался о Романе Широкове.
– В «Краснодаре» я работал с целой группой классных игроков – Гогниевым, Федором Кудряшовым, Александром Ерохиным. Ерохин вообще сделал себя сам – настоящий пахарь.
То же самое Роман Широков, которого отдавали в дубль «Сатурна», когда я там работал. Считаю, что это один из величайших футболистов в нашей истории.
Мало того, что он всех ребят приучил приезжать на тренировку раньше срока, так в каждой игре за дубль выкладывался на максимум. Неважно, куда мы едем, как добираемся – он заряжал всю команду. Не просто так потом доигрался до капитанской повязки в «Зените» и сборной России.
– Честно, я удивлен. У Широкова тех времен была репутация хулигана.
– Все было совершенно не так, – сказал тренер.