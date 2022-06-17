Широков о, Абаскале: «У «Спартака» уже был молодой и перспективный тренер из «Базеля». Получилось ни о чем»

отреагировал на назначение тренером Гильермо Абаскаля.

– У «Спартака» новый тренер. Как вам?

– Посмотрим, какой результат у него будет.

У «Спартака» уже был прецедент, когда из «Базеля» приходил молодой и перспективный тренер [ ]. В принципе, получилось ни о чем. Может быть, сейчас будет лучше.

Дело в том, что мы же внимательно не следим за ними, когда они работают там. К тому же одно дело тренировать за рубежом, совсем другое – здесь, – сказал Широков.

Что пошло не так у Абаскаля в «Базеле»? Постоянно менял схему и слишком часто играл на удержание

«Характер человека – это его судьба». Пацанский цитатник Гильермо Абаскаля 🐺