Широков о, Абаскале: «У «Спартака» уже был молодой и перспективный тренер из «Базеля». Получилось ни о чем»

Роман Широков отреагировал на назначение тренером «Спартака» Гильермо Абаскаля.
– У «Спартака» новый тренер. Как вам?
– Посмотрим, какой результат у него будет.
У «Спартака» уже был прецедент, когда из «Базеля» приходил молодой и перспективный тренер [Мурат Якин]. В принципе, получилось ни о чем. Может быть, сейчас будет лучше.
Дело в том, что мы же внимательно не следим за ними, когда они работают там. К тому же одно дело тренировать за рубежом, совсем другое – здесь, – сказал Широков.
Что пошло не так у Абаскаля в «Базеле»? Постоянно менял схему и слишком часто играл на удержание
«Характер человека – это его судьба». Пацанский цитатник Гильермо Абаскаля 🐺