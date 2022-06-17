Широков о, Абаскале: «У «Спартака» уже был молодой и перспективный тренер из «Базеля». Получилось ни о чем»

Теги Спартак Роман Широков премьер-лига Россия Базель высшая лига Швейцария Мурат Якин Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Роман Широков отреагировал на назначение тренером «Спартака» Гильермо Абаскаля.

– У «Спартака» новый тренер. Как вам?

– Посмотрим, какой результат у него будет.

У «Спартака» уже был прецедент, когда из «Базеля» приходил молодой и перспективный тренер [Мурат Якин]. В принципе, получилось ни о чем. Может быть, сейчас будет лучше.

Дело в том, что мы же внимательно не следим за ними, когда они работают там. К тому же одно дело тренировать за рубежом, совсем другое – здесь, – сказал Широков.

Что пошло не так у Абаскаля в «Базеле»? Постоянно менял схему и слишком часто играл на удержание

«Характер человека – это его судьба». Пацанский цитатник Гильермо Абаскаля 🐺

Опрос

Вы знали, кто такой Абаскаль, до объявления «Спартака»?
71269 голосов
Да
4%
Федор Чалов
Нет
96%
Александр Мостовой

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные