Широков о Суперкубке: «Нужно все проводить в «Лужниках», по-хорошему. Для чего этот стадион нужен, раз в 10 лет играть?»

Теги Спартак Зенит Роман Широков Лужники премьер-лига Россия Олимп Суперкубок России Газпром Арена (Крестовский) стадионы Спорт-Экспресс Футбол

Роман Широков высказался о решении провести Олимп Суперкубок России в Санкт-Петербурге.

«Зенит» и «Спартак» сыграют 9 июля на «Газпром Арене».

«Применительно к этому Суперкубку – его надо проводить в Санкт-Петербурге, так как заняты «Лужники». В остальных случаях надо смотреть.

Все зависит от того, кто выходит. Какие-то команды соберут 70 тысяч, какие-то нет. По-хорошему, нужно все играть в «Лужниках». Для чего нам этот стадион нужен? Чтобы на нем один раз в 10 лет играть?

Принцип нейтральности поля? «Зенит» несколько раз играл в Москве за Суперкубок. И все нормально было.

Разве принципы нарушаются только применительно к «Спартаку»? Понятно, что красно-белые – особенный клуб. Но не настолько же», – сказал бывший хавбек «Спартака» и «Зенита».

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