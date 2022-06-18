Генсек РФС Алаев о Суперкубке: «Не понимаю, как «Спартак» может не явиться. Кто скажет футболистам: вы не будете играть?»

Генеральный секретарь РФС высказался о том, что «Спартак» может бойкотировать матч за Суперкубок.

– По календарю есть понимание?

– Коллеги готовят. Вопрос не совсем ко мне. Думаю, в ближайшее время опубликуют.

– Будет ли вопрос о возможном расширении включен в повестку ближайшего заседания исполкома?

– Может быть. Если в Премьер-лигу направят документы, то да. Я просто не знаю, на какой стадии проработки находится этот вопрос. По Кубку лиги вопрос тоже к рабочей группе, в которую я не вхожу. Надеюсь, что решение примут раньше 15 июля.

– По поводу Ашота Рафаиловича Хачатурянца были слухи, что он покинет пост. Что-то об этом известно?

– Ничего не известно. Мы работаем, мы в одной команде. И все эти разговоры бывают всегда. Лига полноценно работает, у нее есть президент.

– По поводу бойкота Суперкубка. Появилась информация, что сверху сказали, что нужно играть. Причастен ли к этому ?

– Не переоценивайте наши возможности. Давайте закроем эту тему. Решение принято, матч состоится в Санкт-Петербурге, отличная афиша.

Кто придет и скажет футболистам: вы не будете играть? Спросите у футболистов, хотят ли они сыграть на полном стадионе со своим принципиальным соперником. Ну, наверное, хотят. Вы хотите это матч увидеть? Так давайте о футболе говорить. Призываю обе стороны успокоиться.

– Может ли «Спартак» просто не явиться на матч?

– Я не понимаю, как «Спартак» может не явиться, как болельщиков лишить праздника, как футболистам не дать сыграть. Но на этот случай у нас есть регламент, для этого есть исполком, будет приниматься решение. Но мне хочется говорить о футболе, а не о бойкоте и слухах, – сказал Александр Алаев.

Матч за Суперкубок России между и «Спартаком» пройдет 9 июля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.