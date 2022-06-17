Тихонов про бойкот Суперкубка: «Один из руководителей «Спартака» говорит: «Спросим у игроков». Что за бред? Езжайте и обыграйте «Зенит» в Петербурге, какие проблемы?»

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Андрей Тихонов прокомментировал идею «Спартака» бойкотировать Олимп Суперкубок России.

«Один из руководителей «Спартака» говорит: «Мы соберемся и спросим у игроков». При чем здесь игроки? Футболисты должны выходить и играть. Что это такое? Захотят они играть или не захотят. Что это за бред вообще? Как это футболист может не захотеть играть в футбол?

Езжайте и обыграйте «Зенит» в Санкт-Петербурге, какие проблемы? Это все в вас. Какая разница: сильнее быть на домашней арене или на другой?» – сказал бывший полузащитник «Спартака».

Игра между московской и петербургской командами состоится 9 июля.

«Никогда не заявляли о бойкоте, но обсудим это с командой». Гендиректор «Спартака» про Суперкубок, РФС и следующий сезон

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