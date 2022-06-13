«Спартак» о Суперкубке с «Зенитом» в Петербурге: «Хотелось бы получить праздник, если матч состоится. Чтобы не повторялась практика с принудительными автобусами до стадиона и обратно»

Генеральный директор «Спартака» обратился к органам правопорядка Санкт-Петербурга.

Матч «Спартака» с «Зенитом» за пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге на . В московском клубе ранее сообщили, что откажутся от квоты билетов.

– В Питере всегда сложно проводить матчи с участием московских команд. Планируете ли что-то делать, чтобы избежать этого на Суперкубке? Будет ли какой-то диалог с правоохранительными органами?

– В рамках истерии, которую развернули не мы, вокруг Суперкубка и посещения болельщиками матча многие известные люди приглашают фанатов красно-белых в Петербург. Но решение об участии в Суперкубке пока оставляем за собой.

Если примем решение в пользу участия, то будем полностью вовлечены вместе с РФС и «Зенитом» в подготовке приема болельщиков. Главное, чтобы был диалог и желание сделать праздник.

В том числе со стороны органов внутренних дел Санкт-Петербурга. Чтобы не повторялась та практика, которая часто случалась в Петербурге, например, с теми же автобусами с автовокзала, которые в принудительном порядке везут до стадиона и потом обратно. Хотелось бы получить праздник, если матч состоится, – сказал Евгений Мележиков.

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