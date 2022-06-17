Леонардо подтвердил, что покинул «ПСЖ»: «Когда от тебя хотят избавиться, красиво не попрощаешься»

Леонардо рассказал об уходе из .

Бразильца в парижской команде сменил , получивший должность советника по футбольным вопросам.

При этом «ПСЖ» пока официально не объявил об уходе Леонардо с поста спортивного директора.

– Вам сообщили, почему решили расстаться?

– Вещи, которые обсуждались внутри клуба, должны там и остаться.

Когда клуб хочет от тебя избавиться, попрощаться красиво не получится, – сказал .

Новый спортдир «ПСЖ» – давний друг Моуринью. Приехал в Париж по просьбе Мбаппе и будет совмещать должности в трех клубах