Леонардо подтвердил, что покинул «ПСЖ»: «Когда от тебя хотят избавиться, красиво не попрощаешься»

Леонардо рассказал об уходе из «ПСЖ».
Бразильца в парижской команде сменил Луиш Кампуш, получивший должность советника по футбольным вопросам.
При этом «ПСЖ» пока официально не объявил об уходе Леонардо с поста спортивного директора.
– Вам сообщили, почему решили расстаться?
– Вещи, которые обсуждались внутри клуба, должны там и остаться.
Когда клуб хочет от тебя избавиться, попрощаться красиво не получится, – сказал Леонардо.
Новый спортдир «ПСЖ» – давний друг Моуринью. Приехал в Париж по просьбе Мбаппе и будет совмещать должности в трех клубах