Леонардо подтвердил, что покинул «ПСЖ»: «Когда от тебя хотят избавиться, красиво не попрощаешься»

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Леонардо рассказал об уходе из «ПСЖ».

Бразильца в парижской команде сменил Луиш Кампуш, получивший должность советника по футбольным вопросам.

При этом «ПСЖ» пока официально не объявил об уходе Леонардо с поста спортивного директора.

– Вам сообщили, почему решили расстаться?

– Вещи, которые обсуждались внутри клуба, должны там и остаться.

Когда клуб хочет от тебя избавиться, попрощаться красиво не получится, – сказал Леонардо.

Новый спортдир «ПСЖ» – давний друг Моуринью. Приехал в Париж по просьбе Мбаппе и будет совмещать должности в трех клубах

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