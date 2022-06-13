Леонардо – фаворит на пост спортдиректора «Валенсии». Бразилец работал с Гаттузо в «Милане»

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«Валенсия» считает Леонардо лучшим вариантом для назначения спортивным директором.

По сведениям Superdeporte, владелец «лос чес» Питер Лим твердо намерен пригласить бразильца, покидающего «ПСЖ».

Леонардо хорошо знаком с главным тренером «Валенсии» Дженнаро Гаттузо: он играл с ним вместе за «Милан» (1999-2001), затем тренировал его (2009-2010), а потом был спортивным директором «россонери», когда Гаттузо возглавлял команду (2018-2019).

«ПСЖ» уволил Леонардо и назначил Кампуша спортивным директором. Клуб ищет замену Почеттино (RMC Sport)

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