Леонардо: «ПСЖ» проиграл «Реалу», и все такие: «Что за дерьмо!» Мы могли забить больше»

Теги ПСЖ Реал Мадрид Лионель Месси Серхио Рамос лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Леонардо Джорджиньо Вейналдум Джанлуиджи Доннарумма Ашраф Хакими Нуну Мендеш Футбол

Леонардо, покинувший «ПСЖ», высказался о вылете из Лиги чемпионов от «Реала».

«Конечно, мы надеялись пройти дальше, как потом «Челси» и «Манчестер Сити».

Над этим нужно думать. Сейчас вокруг футбола столько всего, в голове нужно держать столько вещей. Нелегко сконцентрироваться на более чем 90 минут. Теперь в футболе гораздо больше игроков, это бизнес, и слишком многое стоит на кону. Но мы действительно могли забить больше.

Когда в клуб приходят три молодых таланта – Хакими, Нуну Мендеш и Доннарумма, а еще Рамос, Вейналдум и Месси, ты говоришь себе: «Что же это такое?» Все так говорили.

А потом ты проигрываешь «Реалу» в 1/8 финала, и все такие: «Что за дерьмо! Виноват спортивный менеджмент, виновата команда», – сказал бывший спортивный директор парижан в интервью L’Équipe.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные