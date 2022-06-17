Леонардо: «ПСЖ» проиграл «Реалу», и все такие: «Что за дерьмо!» Мы могли забить больше»

Леонардо, покинувший , высказался о вылете из от .

«Конечно, мы надеялись пройти дальше, как потом «Челси» и «Манчестер Сити».

Над этим нужно думать. Сейчас вокруг футбола столько всего, в голове нужно держать столько вещей. Нелегко сконцентрироваться на более чем 90 минут. Теперь в футболе гораздо больше игроков, это бизнес, и слишком многое стоит на кону. Но мы действительно могли забить больше.

Когда в клуб приходят три молодых таланта – Хакими, и Доннарумма, а еще Рамос, Вейналдум и Месси, ты говоришь себе: «Что же это такое?» Все так говорили.

А потом ты проигрываешь «Реалу» в 1/8 финала, и все такие: «Что за дерьмо! Виноват спортивный менеджмент, виновата команда», – сказал бывший спортивный директор парижан в интервью L’Équipe.