Уволить Почеттино – решение президента «ПСЖ», а не Кампуша. Оно принято до приглашения Луиша

Инициатором решения о прекращении сотрудничества с Маурисио Почеттино был президент «ПСЖ».
По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, Нассер Аль-Хелайфи собрался уволить главного тренера еще до того, как Луиш Кампуш был назначен советником по футбольным вопросам. Таким образом, расторжение контракта произойдет не с подачи португальского менеджера, а в соответствии с изначальными планами клуба.
Сообщается, что официальная информация об уходе Почеттино будет опубликована в ближайшие дни.
«ПСЖ» и Почеттино договорились о расторжении контракта. Это взаимное решение тренера и клуба