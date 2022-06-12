Уволить Почеттино – решение президента «ПСЖ», а не Кампуша. Оно принято до приглашения Луиша

Инициатором решения о прекращении сотрудничества с был президент «ПСЖ».

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, собрался уволить главного тренера еще до того, как был назначен советником по футбольным вопросам. Таким образом, расторжение контракта произойдет не с подачи португальского менеджера, а в соответствии с изначальными планами клуба.

Сообщается, что официальная информация об уходе Почеттино будет опубликована в ближайшие дни.

«ПСЖ» и Почеттино договорились о расторжении контракта. Это взаимное решение тренера и клуба