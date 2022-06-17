Леонардо: «Хронологически есть Пеле, Марадона и Месси. Лео – на Олимпе. И я осуществил единственный трансфер в его карьере!»

рассказал, как воспринял переход в .

«Мы много об этом думали, да. Мы говорили об этом, но Месси никогда особо не думал об уходе из «Барселоны».

Решающими стали заключительные моменты перед его переходом. И все-таки, все чуть успокоилось, но я осуществил единственный трансфер в карьере Месси!

Хронологически есть , и Месси. Лео – на Олимпе. Так что, подводя итоги своих последних трех лет в клубе, я вижу финал Лиги чемпионов, полуфинал, десятое чемпионство, семь трофеев во Франции и трансфер Месси.

У меня в «ПСЖ» было два очень значимых момента, и я не могу выбрать между ними. Первое – это трансферы Верратти и Ибрагимовича в 2012-м. Это случилось в один день. Когда молодой игрок из второго итальянского дивизиона и звезда мирового футбола приходят в клуб в один день – это не совпадение.

Второй момент – это Месси. Это две важнейшие даты», – сказал бывший спортивный директор «ПСЖ» в интервью L’Équipe.