«ПСЖ» назначил Кампуша советником по футбольным вопросам

Теги Лилль ПСЖ Монако Сельта лига 1 Франция Ла Лига Луиш Кампуш Килиан Мбаппе Футбол

«ПСЖ» объявил о назначении Луиша Кампуша на пост советника по футбольным вопросам.

Португалец займется организационными вопросами и трансферами основной команды «ПСЖ».

«Очень счастлив присоединиться к «ПСЖ», который я считаю самым амбициозным и интересным клубом в мире. У нас схожие взгляды, в которые я твердо верю. С нетерпением жду возможности начать работу, чтобы развивать выдающийся потенциал этого клуба», – сказал менеджер.

Кампуш занимал пост стратегического советника в «Сельте». До этого он работал спортивном директором «Лилля».

Ранее сообщалось, что Леонардо покинет пост спортивного директора «ПСЖ», а Кампуш возьмет на себя его функции.

Писали, что кандидатуру португальского специалиста предложил Килиан Мбаппе во время переговоров с клубом. Кампуш работал в «Монако», когда Мбаппе выступал за этот клуб. 

Новый спортдир «ПСЖ» – давний друг Моуринью. Приехал в Париж по просьбе Мбаппе и будет совмещать должности в трех клубах

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