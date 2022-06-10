«ПСЖ» назначил Кампуша советником по футбольным вопросам

«ПСЖ» объявил о назначении Луиша Кампуша на пост советника по футбольным вопросам.
Португалец займется организационными вопросами и трансферами основной команды «ПСЖ».
«Очень счастлив присоединиться к «ПСЖ», который я считаю самым амбициозным и интересным клубом в мире. У нас схожие взгляды, в которые я твердо верю. С нетерпением жду возможности начать работу, чтобы развивать выдающийся потенциал этого клуба», – сказал менеджер.
Кампуш занимал пост стратегического советника в «Сельте». До этого он работал спортивном директором «Лилля».
Ранее сообщалось, что Леонардо покинет пост спортивного директора «ПСЖ», а Кампуш возьмет на себя его функции.
Писали, что кандидатуру португальского специалиста предложил Килиан Мбаппе во время переговоров с клубом. Кампуш работал в «Монако», когда Мбаппе выступал за этот клуб.
Новый спортдир «ПСЖ» – давний друг Моуринью. Приехал в Париж по просьбе Мбаппе и будет совмещать должности в трех клубах