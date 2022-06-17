«Совкомбанк» попросил большую скидку за титульное спонсорство РПЛ

Первый зампред «Совкомбанка» рассказал, на каких условиях банк готов стать титульным партнером РПЛ.

«Был достаточно большой ажиотаж, потому что мы жили в другой реальности — столько [было] международного вовлечения в спорт, стоимость рекламы была другая, но сейчас некоторые ценовые ориентиры, которые были в том году, абсолютно нерелевантны.

Поэтому у нас позиция такая: если будет большое снижение цены относительно тех уровней, которые обсуждались, мы можем вновь посмотреть, поучаствовать. А если РПЛ найдет желающих на прошлогодних уровнях [спонсировать], то мы однозначно пас», — сказал Сергей Хотимский.

В марте сообщалось, что «Сбербанк», ВТБ и «Совкомбанк» рассматривают возможность участия в тендере за право стать титульным партнером РПЛ. Затем стало известно, что «Сбербанк» отказался от участия в тендере из-за непростой экономической ситуации.

В настоящее время титульным спонсором РПЛ является «Тинькофф», который, по данным РБК, платит РПЛ около 330 млн рублей в год.

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