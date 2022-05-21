«Сбербанк» отказался от участия в тендере на титульное спонсорство РПЛ

«Сбербанк» не будет участвовать в тендере на титульное спонсорство РПЛ.

Проведение тендера уже два раза переносилось. В марте сообщалось, что «Совкомбанк» может предложить РПЛ 1,2 млрд рублей в год, «Сбербанк» и тоже рассматривают возможность титульного спонсорства, за которое «Тинькофф» платит 330 млн.

По информации «РБ Спорт», Премьер-лига получила уведомление от об отказе от участия в тендере из-за непростой экономической ситуации.

В связи с политическими аспектами невозможно также участие группы под прежним названием. Стороны обсуждают возможный ребрендинг и переименование банка.

Сейчас титульным спонсором остается «Тинькофф».

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам