«Сбербанк» отказался от участия в тендере на титульное спонсорство РПЛ

«Сбербанк» не будет участвовать в тендере на титульное спонсорство РПЛ.
Проведение тендера уже два раза переносилось. В марте сообщалось, что «Совкомбанк» может предложить РПЛ 1,2 млрд рублей в год, «Сбербанк» и ВТБ тоже рассматривают возможность титульного спонсорства, за которое «Тинькофф» платит 330 млн.
По информации «РБ Спорт», Премьер-лига получила уведомление от «Сбербанка» об отказе от участия в тендере из-за непростой экономической ситуации.
В связи с политическими аспектами невозможно также участие группы «Тинькофф» под прежним названием. Стороны обсуждают возможный ребрендинг и переименование банка.
Сейчас титульным спонсором РПЛ остается «Тинькофф».
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