«Совкомбанк» может предложить РПЛ 1,2 млрд рублей в год, «Сбербанк» и ВТБ тоже рассматривают титульное спонсорство. «Тинькофф» платит 330 млн (РБК)

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«Сбербанк», ВТБ и «Совкомбанк» рассматривают возможность участия в тендере за право стать титульным спонсором РПЛ.

Об этом сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на два источника в Премьер-лиге.

На данный момент конкретное предложение поступило от «Совкомбанка», который может платить около 1,2 млрд рублей за каждый год сотрудничества.

«Предложения [«Сбербанка» и ВТБ] пока не оформлены, но контакты были, и они рассматривают возможность сотрудничества с РПЛ», — сказал один из сотрудников лиги.

В настоящее время титульным спонсором РПЛ до конца текущего сезона является «Тинькофф», который, по данным «РБК Спорт», платит в год лиге около 330 млн рублей.

«У «Тинькоффа» перед тендером будет право первого предложения по пролонгации сотрудничества. Если оно устроит клубы лиги, то тогда банк останется титульным партнером. Если нет — пройдет полноценный тендер по примеру букмекерского», — сказал один из источников в РПЛ.

«Тинькофф» – титульный спонсор РПЛ с 20-го тура сезона-2019/20.

Контракт РПЛ с «Тинькофф» – исторический шанс лиги на развитие. А много или мало 375 млн рублей в год – пустой спор

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