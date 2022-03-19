«Совкомбанк» может предложить РПЛ 1,2 млрд рублей в год, «Сбербанк» и ВТБ тоже рассматривают титульное спонсорство. «Тинькофф» платит 330 млн (РБК)

«Сбербанк», и «Совкомбанк» рассматривают возможность участия в тендере за право стать титульным спонсором РПЛ.

Об этом сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на два источника в Премьер-лиге.

На данный момент конкретное предложение поступило от «Совкомбанка», который может платить около 1,2 млрд рублей за каждый год сотрудничества.

«Предложения [ и ВТБ] пока не оформлены, но контакты были, и они рассматривают возможность сотрудничества с РПЛ», — сказал один из сотрудников лиги.

В настоящее время титульным спонсором РПЛ до конца текущего сезона является , который, по данным «РБК Спорт», платит в год лиге около 330 млн рублей.

«У «Тинькоффа» перед тендером будет право первого предложения по пролонгации сотрудничества. Если оно устроит клубы лиги, то тогда банк останется титульным партнером. Если нет — пройдет полноценный тендер по примеру букмекерского», — сказал один из источников в .

«Тинькофф» – титульный спонсор РПЛ с 20-го тура сезона-2019/20.

Контракт РПЛ с «Тинькофф» – исторический шанс лиги на развитие. А много или мало 375 млн рублей в год – пустой спор