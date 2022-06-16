Клубы РПЛ одобрили повышение зарплат судей и контракт с российским поставщиком ВАР

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Клубы РПЛ утвердили увеличение расходов на судейство со следующего сезона.

На общем собрании команды поддержали предложение департамента судейства РФС увеличить расходы на судейство с прежних 775,3 миллиона рублей за четыре сезона (2022/23 – 2025/26) до 937,2 миллиона рублей.

Это подразумевает увеличение расходов на базовое вознаграждение арбитров за матч, ежемесячные выплаты, мотивационные выплаты за сезон, расходы на ДМС и прочее.

Предполагается, что со следующего сезона вознаграждение главного арбитра матча вырастет в среднем с нынешних 100 000 рублей до 174 000 за матч, ассистента главного арбитра – с 47 850 рублей до 87 000 рублей за матч.

Также клубы проголосовали за заключение 4-летнего контракта с российской компанией Slomo на поставку услуг ВАР.

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