«Краснодар» потратил свыше 1 млрд рублей на молодежный футбол в 2021 году, «Зенит» – 2-й с 709 млн, «Спартак» – 5-й с 202 млн. Меньше всех в РПЛ потратили «Крылья» – 9 млн

Стали известны расходы клубов РПЛ на развитие молодежного футбола в 2021 году.

Согласно опубликованной РФС отчетности, больше всех потратил «Краснодар» – свыше миллиарда рублей.

Сюда входят в том числе персональные расходы на сотрудников, полностью занятых деятельностью по развитию молодежного футбола.

Полный список выглядит следующим образом:

1. – 1044,456 млн рублей;

2. «Зенит» – 708,881 млн рублей;

3. – 285,118 млн рублей;

4. «Локомотив» – 238,073 млн рублей;

5. «Спартак» – 201,975 млн рублей;

6. – 180,407 млн рублей;

7. «Рубин» – 174,112 млн рублей;

8. – 121,931 млн рублей;

9. «Уфа» – 77,990 млн рублей;

10. – 57,792 млн рублей;

11. – 52,074 млн рублей;

12. – 49,859 млн рублей;

13. – 33,244 млн рублей;

14. – 28,905 млн рублей;

15. – 27,073 млн рублей;

16. – 8,890 млн рублей.

У «Локомотива» наибольший убыток в РПЛ в 2021-м – 2,28 млрд рублей, «Спартак» – 2-й с 1 млрд, «Зенит» – 9-й со 165 млн. «Рубин» лидирует по прибыли – 1,19 млрд