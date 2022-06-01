«Краснодар» потратил свыше 1 млрд рублей на молодежный футбол в 2021 году, «Зенит» – 2-й с 709 млн, «Спартак» – 5-й с 202 млн. Меньше всех в РПЛ потратили «Крылья» – 9 млн

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Стали известны расходы клубов РПЛ на развитие молодежного футбола в 2021 году.

Согласно опубликованной РФС отчетности, больше всех потратил «Краснодар» – свыше миллиарда рублей.

Сюда входят в том числе персональные расходы на сотрудников, полностью занятых деятельностью по развитию молодежного футбола.

Полный список выглядит следующим образом:

1. «Краснодар» – 1044,456 млн рублей;

2. «Зенит» – 708,881 млн рублей;

3. ЦСКА – 285,118 млн рублей;

4. «Локомотив» – 238,073 млн рублей;

5. «Спартак» – 201,975 млн рублей;

6. «Динамо» – 180,407 млн рублей;

7. «Рубин» – 174,112 млн рублей;

8. «Ростов» – 121,931 млн рублей;

9. «Уфа» – 77,990 млн рублей;

10. «Химки» – 57,792 млн рублей;

11. «Ахмат» – 52,074 млн рублей;

12. «Урал» – 49,859 млн рублей;

13. «Арсенал» – 33,244 млн рублей;

14. «Нижний Новгород» – 28,905 млн рублей;

15. «Сочи» – 27,073 млн рублей;

16. «Крылья Советов» – 8,890 млн рублей.

У «Локомотива» наибольший убыток в РПЛ в 2021-м – 2,28 млрд рублей, «Спартак» – 2-й с 1 млрд, «Зенит» – 9-й со 165 млн. «Рубин» лидирует по прибыли – 1,19 млрд

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