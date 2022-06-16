Быстров о Бакаеве в «Зените»: «Таких футболистов в стране немного. Решение его подписать – правильное»

поддержал переход в «Зенит» из «Спартака».

– «Зенит» – молодец. Клуб взял хорошего футболиста.

– Не будет ли у команды проблем в раздевалке, если Бакаев не будет попадать в состав?

– Мне кажется, он должен быть сильным и бороться за место в составе при любой конкуренции, а иначе из футболиста он превратится в баночника.

Таких футболистов, как Бакаев, сейчас в стране немного, решение его подписать – правильное, – сказал бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака».

Переговоры «Спартака» с Бакаевым – головоломка. Почему быстро прекратились? «Спартак» вообще предлагал продление?

Страсти по Бакаеву. Колонка Заремы Салиховой об уходе игрока в «Зенит»