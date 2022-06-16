Зарема о видео с Бакаевым: «Зенит» подставил его и заставил плясать под свою дудку. Зелимхан стеснялся и говорил, что это было по приколу»

прокомментировала видео, которым «Зенит» представил .

На видео, опубликованном пресс-службой «Зенита», юный Бакаев в форме «Спартака» поет кричалку фанатов сине-бело-голубых «Зенит» – моя судьба». Несколько секунд спустя Зелимхан появляется в кадре в футболке «Зенита» и показывает стрелку на груди.

«Его новый любимый клуб вывел на федеральный уровень старое видео, которое ранее афишировать не любили. Представители Бакаева и сам игрок стеснялись и говорили, что это «было по приколу», «было спето на спор». Оказалось, что это были просто слова.

«Зенит» подставил Зелимхана и показал, что может не только исполнить мечты любого футболиста в стране, но и заставить его плясать под свою дудку, как и весь РФС», – написала супруга владельца Леонида Федуна в блоге на Sports.ru.

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