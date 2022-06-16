Бакаев о высказываниях Заремы: «Мои слова – чистая правда. Пусть говорят что хотят, я честен перед собой»

отреагировал на высказывания Заремы Салиховой.

Супруга владельца Леонида Федуна опровергла слова игрока о том, что переговоров не было, и рассказала о некоторых запросах полузащитника. Также она сообщила, что Бакаев дважды отказался возвращать 10-й номер Квинси Промесу.

– Как вы относитесь к обвинениям со стороны ?

– Честно – это прошлая история. Кто бы что за меня ни говорил – я уже все сказал. Я отвечаю за свои слова и то, что я сказал, – это чистая правда. А про остальное – не хочу ворошить прошлое.

Пусть говорят что хотят. Я честен перед собой, перед тем, где я играл, – сказал новичок .

Страсти по Бакаеву. Колонка Заремы Салиховой об уходе игрока в «Зенит»