Бакаев о высказываниях Заремы: «Мои слова – чистая правда. Пусть говорят что хотят, я честен перед собой»

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Зелимхан Бакаев отреагировал на высказывания Заремы Салиховой. 

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна опровергла слова игрока о том, что переговоров не было, и рассказала о некоторых запросах полузащитника. Также она сообщила, что Бакаев дважды отказался возвращать 10-й номер Квинси Промесу.

– Как вы относитесь к обвинениям со стороны Заремы Салиховой?

– Честно – это прошлая история. Кто бы что за меня ни говорил – я уже все сказал. Я отвечаю за свои слова и то, что я сказал, – это чистая правда. А про остальное – не хочу ворошить прошлое.

Пусть говорят что хотят. Я честен перед собой, перед тем, где я играл, – сказал новичок «Зенита».

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