Зарема о Бакаеве: «Конфликта не было, хотя он дважды отказался возвращать 10-й номер Промесу. Мелочь, но Неймар предложил его Месси в «ПСЖ»

рассказала, что не отдал 10-й номер .

«В «Спартаке» Бакаев получал шансы, даже в далеко не лучшие отрезки карьеры. Было достаточно игрового времени у каждого тренера.

Никакого конфликта у нас не было, даже несмотря на то, что он два раза отказался удовлетворить просьбу клуба по возврату номера 10 Промесу. Мелочь, но, к примеру, в «ПСЖ» Неймар красивым жестом сам предложил 10-й номер Месси. В случае с Зелимханом красивой истории, увы, не получилось.

У футболиста была прекрасная возможность уехать из России свободным агентом и выйти на новый уровень, доказать профессиональную зрелость. Видимо, «Челси», «Интер» и «Аякс» не пригласили (вспоминаю снова, что Мозес не Марадона, Промес – не потолок)», – написала супруга владельца Леонида Федуна в блоге на Sports.ru.

Напомним, вскоре после ухода Бакаева «Спартак» объявил, что Промес снова будет играть под 10-м номером.

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