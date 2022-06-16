Агент Бакаева о колонке Заремы: «От «Спартака» не было ни одного предложения. Мы сделали свое в октябре, но ответа не получили»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Герман Ткаченко Зелимхан Бакаев агенты Чемпионат.com Зарема Салихова Футбол

Представитель Зелимхана Бакаева прокомментировал колонку Заремы Салиховой.

«Мне нравится читать колонки госпожи Салиховой. В них много интересного, важного для нашего футбола, но много и спорного. Иногда даже скандального, склочного.

Каждый вправе давать свою интерпретацию того, что происходило, но играть с фактами все-таки нельзя. И переносить с больной головы на здоровую.

Это мы предложили «Спартаку» не комментировать в медиа ход переговоров. В середине октября мы сделали свое нормальное, как мне казалось и кажется, предложение, но и на него не было никакого ответа от клуба. Как и не было ни одного предложения от «Спартака».

Сейчас это уже прошлое, и продолжать дискутировать на эту тему не вижу никакого смысла», – сказал Герман Ткаченко.

Страсти по Бакаеву. Колонка Заремы Салиховой об уходе игрока в «Зенит»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные