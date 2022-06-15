«Ощущение, что Федун кайфует от критики. На месте Бакаева тоже убежал бы из «Спартака», сверкая пятками». Кафельников о переходе Зелимхана в «Зенит»

Евгений Кафельников высказался о переходе из «Спартака» в «Зенит».

Полузащитник подписал с петербуржским клубом контракт на 3 года с возможностью продления на сезон. Он покинул свободным агентом по окончании сезона-2021/22.

«Я уже ничему не удивляюсь. У меня такое ощущение, что Федун кайфует от критики, которая поступает в его адрес.

Можно ли назвать Зелимхана предателем? Мы не можем его упрекать. На его месте я бы тоже быстрее убежал из «Спартака», сверкая пятками. Зачем оставаться, если такое отношение ко всему в команде.

Уйти в «Зенит» – абсолютно логичное правильное решение с его стороны. В российском футболе идет тотальная деградация. Игрокам о нормальной карьере даже думать не приходится. Лучшее решение – уехать в Европу. Но если предложений нет, то самый хороший вариант – пойти в , – сказал двукратный чемпион «Больших шлемов» и болельщик «Спартака».