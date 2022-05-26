Паоло Ваноли: «Бакаев порой теряет много сил впустую. Нужно понимать, когда сыграть на команду, когда – индивидуально, ему этого недостает»

высказался о хавбеке , чей контракт со истекает.

– У болельщиков много вопросов по поводу Бакаева: почему он почти никогда не играет по 90 минут?

– Вы хорошо заметили, что это вопросы болельщиков. Я же не могу позволить себе мыслить как болельщик. Я работаю с коллективом – со сложным, как это обычно бывает, коллективом.

Не считаю, что Бакаев при мне играл мало. У него взрывной характер, но он очень искренний человек. Бака мне нравится. Однако нельзя отрицать, что ему еще нужно расти и прибавлять. Прибавлять, прежде всего, психологически. Прибавлять в понимании того, что футбол – это командный вид спорта. Мы выигрываем и проигрываем вместе. Команда всегда в приоритете.

Порой на поле он теряет много сил впустую. Нужно понимать, когда надо сыграть на команду, когда – индивидуально, когда – в два касания. Этого Баке недостает.

Он порой действует чрезмерно инстинктивно. А современный футбол [другой], и футбол в будущем будет совершенно другим: организованным, запрограммированным.

Тем не менее нельзя не отметить прогресс Бакаева. Я им доволен. Ну и мы не должны забывать, что Зелимхан держал пост, что также повлияло на его игровое время. Когда он не ест целый день и должен просыпаться глубокой ночью, чтобы перекусить, это также оказывает влияние.

– У Бакаева заканчивается контракт со «Спартаком». Вы хотели бы видеть его в команде в следующем сезоне?

– По контрактам комментирует спортивный директор. Я ничего говорить не буду. У меня простое правило: играет тот, кто этого заслуживает. И с Бакаевым мы разговаривали на эту тему еще на сборах: все решает текущая форма игрока, а не сроки его контракта. Когда по окончании сезона мы сядем с руководством обсуждать все эти вопросы, я выскажу свое мнение.

– Так вопрос был исключительно о вашем желании или нежелании видеть Бакаева в команде.

– Повторюсь, сначала я обсужу это с руководством.

– Появилась информация, что Бакаев может перейти в «Зенит». В истории «Спартака» уже был такой исход в Питер, и в стал настоящей легендой. Можете представить, что подобное повторится?

– Вы снова говорите мне о Бакаеве, а я говорю о «Спартаке» в целом. Я не могу представлять интересы Зелимхана, – сказал главный тренер «Спартака».

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