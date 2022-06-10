Суперкубок не отменят в случае бойкота «Спартака». РФС рассмотрит другого участника

Суперкубок России не будет отменен, если «Спартак» бойкотирует матч.
Игра «Зенит» – «Спартак» запланирована на 9 июля, ее примет стадион «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Ранее «Спартак» намекнул, что действительно может отказаться от участия в матче.
«Если регламент предполагает санкции, они будут применены. Если нет, то санкций никаких не будет. Если такое случится, матч не будет отменен, будем рассматривать другого участника.
Бойкот — всегда плохо, это не лучший инструмент для каких-то решений. Мы стараемся действовать согласно регламенту. Оснований для бойкота мы не видим.
В данном случае нет никакого нарушения регламента. Что сейчас обсуждать? Мы не видим оснований для бойкота. Все принципы выполнены и соблюдены», – сказал президент РФС Александр Дюков.