Суперкубок не отменят в случае бойкота «Спартака». РФС рассмотрит другого участника

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия РФС Олимп Суперкубок России Александр Дюков Газпром Арена (Крестовский) Чемпионат.com Футбол

Суперкубок России не будет отменен, если «Спартак» бойкотирует матч.

Игра «Зенит» – «Спартак» запланирована на 9 июля, ее примет стадион «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Ранее «Спартак» намекнул, что действительно может отказаться от участия в матче.

«Если регламент предполагает санкции, они будут применены. Если нет, то санкций никаких не будет. Если такое случится, матч не будет отменен, будем рассматривать другого участника.

Бойкот — всегда плохо, это не лучший инструмент для каких-то решений. Мы стараемся действовать согласно регламенту. Оснований для бойкота мы не видим.

В данном случае нет никакого нарушения регламента. Что сейчас обсуждать? Мы не видим оснований для бойкота. Все принципы выполнены и соблюдены», – сказал президент РФС Александр Дюков.

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