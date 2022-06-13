Хавьер Тебас: «Барса» – машина по зарабатыванию денег. Придется продать активы, но она не банкрот»

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас не считает финансовое положение «Барселоны» критическим.

не банкрот, это машина по зарабатыванию денег. Ей придется продавать активы, но она не разорена, отнюдь.

Острой необходимости присоединяться к сделке с CVC нет. Это не единственный вариант для нее, она не обязана участвовать в сделке.

«Барселона» работает над ситуацией, и я надеюсь, что все получится, потому что нам не нравится происходящее. Но если клуб задействует определенные рычаги, то сможет совершать трансферы.

Ла Лига не оставила без внимания деятельность Бартомеу, и теперь клубы знают, что им нужно делать со своей экономикой», – сказал Тебас.

Лапорта о финансах «Барсы»: «Клуб был в критическом состоянии год назад. Мы перевели его в реанимацию»