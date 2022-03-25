На форме «Барсы» появится логотип управления ООН по делам беженцев. Клуб будет жертвовать по 400 тысяч евро за сезон

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На форме «Барселоны» появится новый логотип.

В течение следующих четырех сезонов на футболках мужской и женской команд будет размещен логотип управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Логотип будет размещен в рамках сотрудничества между фондом «Барселоны» и ООН, в рамках которого клуб будет жертвовать по 400 тысяч евро за сезон, а также спортивный инвентарь на сумму около 100 тысяч евро за сезон.

В заявлении клуба говорится о необходимости поддерживать беженцев, которых в мире около 82,4 млн.

Фото: твиттер «Барселоны»

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