«МЮ» предложил 60+10 млн евро за Френки, но получил отказ. «Барса» хочет около 85 млн

продолжает работу над трансфером Френки де Йонга из «Барселоны».

На прошлой неделе английский клуб сделал устное предложение по 25-летнему полузащитнику в размере 60 млн евро. Еще 10 млн евро «Юнайтед» предложил в виде бонусов. отказалась продавать де Йонга за такую сумму – каталонский клуб хочет получить около 85 млн евро, сообщил журналист Фабрицио Романо.

Френки спокоен, он не давал никакой информации по поводу своего будущего ни «Барсе», ни «Ман Юнайтед». Он ждет того, как будет развиваться ситуация. Игрок знает, что Хави хотел бы сохранить его в команде, но у «Барсы» очень непростая финансовая ситуация.

Важную роль в возможной сделке сыграют выводы, которые руководство «Барсы» сделает на этой неделе. Клубу нужно понять, есть ли необходимость продавать де Йонга.

В минувшем сезоне 25-летний полузащитник провел 46 матчей в составе сине-гранатовых, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Его статистика доступна здесь.