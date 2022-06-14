Бускетс отказался снижать зарплату в «Барсе». Это результат первой встречи директора клуба с представителем игрока

Капитан «Барселоны» Серджи Бускетс не соглашается на снижение зарплаты.
В субботу директор каталонского клуба Матеу Алемани встретился с представителем игрока Хосе Марией Оробитом, чтобы обсудить возможное снижение зарплаты. Алемани объяснил, что в нынешней экономической ситуации игрокам «Барсы» нужно отказаться от части зарплат. Только благодаря этому клуб сможет кого-то подписать летом.
По данным Marca, по итогам первой встречи никаких решений выработано не было – Бускетс не намерен снижать зарплату.
Срок действующего контракта Серджи истекает через год. Как и другие игроки «Барсы», Бускетс уже снижал зарплату – в связи с последствиями пандемии коронавируса. «Барселона» же намерена убедить капитанов команды Бускетса, Жерара Пике и Жорди Альбу согласиться на еще одно снижение – у них самые высокие зарплаты в команде.
Пике готов отказаться от части зарплаты. Об этом он сообщил Хави на недавней встрече.