Орельен Тчуамени: «Мбаппе хотел знать, могу ли я перейти в «ПСЖ», но я сказал, что хочу только в «Реал». Он прекрасно меня понял»

после перехода в рассказал о переговорах с .

– Я очень счастлив стать игроком «Реала». Это лучший клуб мира. Мы будем усердно работать, чтобы продолжать брать трофеи и писать историю этого клуба.

– Сильно ли на вас давил «ПСЖ»?

– Когда пришло предложение от «Реала», я не сомневался. Я хочу оставить след в истории футбола, и «Реал» – лучший клуб для этого. Этот трансфер – лучшее решение для меня.

– Мбаппе уговаривал вас перейти в «ПСЖ»?

– Килиан решил остаться в «ПСЖ». Уже тогда он знал, что я собираюсь уйти из «Монако», и он хотел знать, могу ли я перейти в «ПСЖ». Но я сказал ему, что хочу только в «Реал». Он прекрасно меня понял.

Как только «Реал» сделал предложение, я сказал агенту закрывать сделку. Переговоры с другими клубами тоже были, но «Реал» был основным вариантом для меня, – сказал полузащитник на презентации.

Знакомимся с Тчуамени, за которого «Реал» платит почти 100 млн. Будущая замена Каземиро, но не его копия