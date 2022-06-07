Мбаппе станет самым высокооплачиваемым спортсменом мира после нового контракта с «ПСЖ» (Marca)

станет самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

Как утверждает Marca, по новому контракту с «ПСЖ», срок которого рассчитан до лета 2025 года, форвард будет получать больше, чем любой спортсмен мира.

Отмечается, что Мбаппе дал согласие на переход в «Реал», но через три дня изменил свое решение. начал сомневаться в намерениях француза, когда он отправился в Катар. Он улетел, не подписав предварительный контракт с «Реалом», а вернулся с Париж с договоренностью о многомиллионном контракте с «ПСЖ».

Руководители «Реала» были очень разочарованы, так как поняли, что именно деньги стали основным фактором для принятия решения. На Мбаппе не влияли ни уговоры президента Франции Эммануэля Макрона, ни другие методы воздействия, которые использовал «ПСЖ». Остаться его убедили деньги, а также обещание президента парижан построить новый проект.

При этом руководить проектом Мбаппе не будет. Сейчас полный контроль над ситуацией в «ПСЖ» находится в руках Аль-Хелайфи. Он будет определять политику клуба вместе с , который скоро станет спортивным директором .