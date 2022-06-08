«ПСЖ» был готов заплатить за Тчуамени больше «Реала», но игрок хотел только в «Мадрид». «Монако» получит 80+20 млн евро

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«ПСЖ» был готов заплатить за Орельена Тчуамени больше, чем «Реал».

Парижане направили «Монако» лучшее предложение по 22-летнему опорнику. Также с французом связывался тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. Несмотря на это, игрок хотел перейти только в «Реал», пишет журналист Фабрицио Романо.

Прорыв в переговорах между «Реалом» и «Монако» случился на днях. Условия личного контракта с «Мадридом» сроком до 2027 года хавбек согласовал в Париже, перед финалом Лиги чемпионов.

Сейчас между «Монако» и «Реалом» есть полная договоренность о трансфере. «Мадрид» заплатит за Тчуамени 80 млн евро, а за счет бонусов сумма может возрасти до 100 млн евро.

В минувшем сезоне футболист провел 50 матчей за «Монако» и забил 5 голов. Его статистику можно изучить здесь

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