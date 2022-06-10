«Реал» не подпишет нападающего после отказа Мбаппе. Клуб верит, что Азар вернется на топ-уровень

«Реал» не станет покупать нападающего после отказа от перехода.

В мадридском клубе не видят необходимость заниматься поиском усиления для атаки после того, как команде удалось выиграть и Лигу чемпионов, сообщил журналист Пако Гонсалес в эфире El Partidazo de COPE.

Если из «Реала» уйдут Лука Йович или Мариано Диас, то в команде останется Борха Майораль, в прошлом сезоне выступавший за «Хетафе». 25-летний нападающий пройдет предсезонку вместе с «Реалом» и станет единственным усилением атаки «Мадрида» этим летом.

В распоряжении Карло Анчелотти, как и в прошлом сезоне, будут , Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс и Марко Асенсио. Также в верят, что вернется к лучшей форме и будет показывать игру топ-уровня.