Тчуамени просит боссов «Монако» принять предложение «Реала». «Мадрид» дает 80 млн евро с учетом бонусов, «ПСЖ» предлагает 100 млн евро

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Орельен Тчуамени очень хочет перейти в «Реал» из «Монако».

Как пишет Marca, опорник сборной Франции просит руководство «Монако» принять предложение «Реала», хотя предложения, сделанные «Мадридом» и «ПСЖ», несравнимы: если мадридский клуб предлагает 80 млн евро с учетом бонусов, то парижане готовы отдать 100 млн евро за игрока.

В этой ситуации «Монако» пока не ответил на предложение «Реала».

У «Мадрида» нет подписанного контракта с Тчуамени – это стало бы нарушением правил, так как у игрока есть договор с «Монако». Однако все контакты между представителями мадридского клуба и игрока велись с разрешения монегасков.

В минувшем сезоне футболист провел 50 матчей за «Монако» и забил 5 голов. Его статистику можно изучить здесь.

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