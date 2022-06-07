Тчуамени просит боссов «Монако» принять предложение «Реала». «Мадрид» дает 80 млн евро с учетом бонусов, «ПСЖ» предлагает 100 млн евро

очень хочет перейти в «Реал» из «Монако».

Как пишет Marca, опорник сборной Франции просит руководство «Монако» принять предложение «Реала», хотя предложения, сделанные и , несравнимы: если мадридский клуб предлагает 80 млн евро с учетом бонусов, то парижане готовы отдать 100 млн евро за игрока.

В этой ситуации «Монако» пока не ответил на предложение «Реала».

У «Мадрида» нет подписанного контракта с Тчуамени – это стало бы нарушением правил, так как у игрока есть договор с «Монако». Однако все контакты между представителями мадридского клуба и игрока велись с разрешения монегасков.

В минувшем сезоне футболист провел 50 матчей за и забил 5 голов. Его статистику можно изучить здесь.