«Барса» считает предложение «МЮ» по де Йонгу слишком выгодным, чтобы отказываться. Клуб получит 60+20 млн евро

готова отпустить полузащитника Френки де Йонга в .

Английский клуб предлагает за 25-летнего хавбека 60 миллионов евро и еще 20 миллионов бонусами.

По информации Marca, руководство сине-гранатовых считает это предложение слишком выгодным, чтобы отказываться от него.

Более того, боссы «Барсы» убеждены, что ни по одному другому игроку команды, за исключением тех, кого клуб не собирается продавать, предложений лучше не будет.

Сам нидерландец не хотел бы уходить. Однако убедить его могут как «МЮ» и тренер Эрик тен Хаг, с которым игрок работал в , так и руководители «Барселоны».