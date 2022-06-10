«Барселона» оценивает Френки де Йонга в 100 млн евро (ESPN)

«Барселона» оценила полузащитника Френки де Йонга в 100 миллионов евро.
Каталонский клуб провел переговоры с «Манчестер Юнайтед» по поводу возможного трансфера 25-летнего хавбека.
Сине-гранатовые готовы отпустить нидерландца в межсезонье, однако, как отмечает ESPN, дешево его продавать не собираются.
«Барса» готова обсуждать разбивку стоимости де Йонга на основную часть и бонусы, но в общей сложности сумма должна составить примерно 100 млн евро.
Де Йонг является одной из приоритетных трансферных целей «МЮ», однако требования «Барселоны» английский клуб пока не принял.