«Барселона» оценивает Френки де Йонга в 100 млн евро (ESPN)

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«Барселона» оценила полузащитника Френки де Йонга в 100 миллионов евро.

Каталонский клуб провел переговоры с «Манчестер Юнайтед» по поводу возможного трансфера 25-летнего хавбека.

Сине-гранатовые готовы отпустить нидерландца в межсезонье, однако, как отмечает ESPN, дешево его продавать не собираются.

«Барса» готова обсуждать разбивку стоимости де Йонга на основную часть и бонусы, но в общей сложности сумма должна составить примерно 100 млн евро.

Де Йонг является одной из приоритетных трансферных целей «МЮ», однако требования «Барселоны» английский клуб пока не принял.

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