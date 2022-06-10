«Барселона» оценивает Френки де Йонга в 100 млн евро (ESPN)

оценила полузащитника Френки де Йонга в 100 миллионов евро.

Каталонский клуб провел переговоры с по поводу возможного трансфера 25-летнего хавбека.

Сине-гранатовые готовы отпустить нидерландца в межсезонье, однако, как отмечает , дешево его продавать не собираются.

«Барса» готова обсуждать разбивку стоимости де Йонга на основную часть и бонусы, но в общей сложности сумма должна составить примерно 100 млн евро.

Де Йонг является одной из приоритетных трансферных целей «МЮ», однако требования «Барселоны» английский клуб пока не принял.