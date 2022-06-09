Хави согласен на уход Френки, если «Барса» подпишет Бернарду из «Ман Сити». Вероятность ухода хавбека растет

Френки де Йонг все ближе к уходу из «Барселоны».

По данным Mundo Deportivo, в каталонском клубе его больше не считают футболистом, сохранение которого в составе – приоритет. Вероятность ухода 25-летнего полузащитника из «Барселоны» растет.

даст согласие на уход де Йонга в случае, если это позволит «Барселоне» подписать полузащитника . Тренер поставил «Барсе» условие: он согласен на уход Френки в случае прихода Силвы или опытного полузащитника, который дополнит Педри, и рядом с которым будут прогрессировать Гави и Нико.

В «Барсе» считают Френки игроком высокого уровня с уникальными качествами, но полагают, что клубу нужны ресурсы для подписания новичков. В любой другой ситуации де Йонг был бы неприкосновенным футболистом, но нынешнее положение «Барсы» вынуждает сочетать спортивные интересы с экономическими. Уход де Йонга позволит «Барсе» не только получить крупную сумму, но и избавиться от очень большой зарплаты игрока.

В «Барселоне» уже некоторое время знают об интересе «Манчестер Юнайтед» к игроку. Несмотря на хорошие отношения с новым тренером «МЮ» Эриком тен Хагом, Френки предпочел бы перейти в клуб, который будет играть в Лиге чемпионов на следующем сезоне.

Де Йонг знает о планах «Барселоны» и понимает, что его могут продать. Несмотря на это, он сообщил руководству клуба, что хочет остаться и добиться успеха на «Камп Ноу». Если его вынудят уйти, он согласится, но будет очень расстроен решением клуба.

В ближайшие дни в Барселону прибудет Али Дурсун, агент де Йонга. В данный момент у каталонского клуба нет ни одного официального предложения по Френки – ни от , ни от любого другого клуба.

В минувшем сезоне 25-летний полузащитник провел 46 матчей в составе сине-гранатовых, забил 4 гола и отдал 5 передач. Его статистика доступна здесь.