Френки согласился перейти в «МЮ». Он хотел остаться в «Барсе», но поменял решение из-за недоверия

Френки де Йонг дал согласие на переход в из «Барселоны».

После нескольких недель сомнений 25-летний полузащитник дал добро на трансфер, сообщает The Athletic.

Окружение хавбека ждало предложений от других европейских топ-клубов, например, от «Баварии», «ПСЖ» или «Манчестер Сити», но сумма в 80 млн евро, которую запросила «Барса», отпугнула потенциальных претендентов.

Теперь «Манчестер Юнайтед» считает осуществление трансфера де Йонга вопросом времени. Пока клубы не могут согласовать сумму трансфера – требует 80 млн евро фиксированных выплат. Ранее сообщалось, что «МЮ» предложил за Френки 60+20 млн евро.

Каталонский клуб предупредил «МЮ», что хочет закрыть переговоры по де Йонгу до 30 июня.

Френки долго настаивал на том, что хочет остаться в «Барселоне». Сейчас он раздражен, потому что сине-гранатовые не скрывали готовность продать его. Недоверие со стороны каталонского клуба заставило де Йонга изменить позицию и согласиться на трансфер в «Юнайтед». На решение футболиста повлияли и хорошие отношения с тренером «МЮ» Эриком тен Хагом, с которым они вместе работали в «Аяксе».

В минувшем сезоне 25-летний полузащитник провел 46 матчей в составе сине-гранатовых, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Его статистика доступна здесь.