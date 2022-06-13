Депутат Свищев о словах замглавы МИД Польши: «Угрожают Рыбусу вместо того, чтобы радоваться, что он нашел хорошую работу с заработком, чего не могут обеспечить польские клубы»

Депутат Дмитрий Свищев прокомментировал высказывания замглавы МИД Польши Марчина Пшидача.

«Мы уже привыкли к разному пошибу глупых и пропагандистских высказываний украинских чиновников. В этом случае угрожают своему же спортсмену вместо того, чтобы радоваться, что он нашел хорошую работу с заработком, чего не могут обеспечить польские клубы.

Радуйтесь за него, восхищайтесь и поддерживайте! А они начали его пугать. Совершенно глупые высказывания.

У них в Польше не очень дела со спортом, вот они и начинают зубоскалить. К сожалению, мы привыкли слышать такие вещи от польских чиновников», – заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

«Там нас ненавидят, а мы почему-то берем игроков из недружественных стран. Еще и тренера». Экс-хавбек «Спартака» Кечинов о словах замглавы МИД Польши