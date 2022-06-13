Губерниев о словах замглавы МИД Польши про Рыбуса: «Нет ничего позорнее, чем влезать в личную жизнь»

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Дмитрий Губерниев прокомментировал высказывания замглавы МИД Польши Марчина Пшидача.

«Могу сказать, что нет ничего более позорного, чем влезать в личную жизнь. Спасибо, Рыбус, мы рады видеть польских футболистов в нашем футболе! Пускай он играет за «Спартак», принося пользу и польскому футболу, и российскому.

Мачею нужно просто сконцентрироваться на себе, на «Спартаке» и стараться не думать об этом всем. Это его личная жизнь.

Он решил поступить следующим образом, это его право. Какому-то поляку из польского МИД комментировать личные решения Рыбуса не дело!» – отметил ведущий «Матч ТВ».

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