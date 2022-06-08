Новые правила с чистым временем, аутами ногами, бесконечным числом замен и 5-минутными удалениями за желтую протестируют во 2-м дивизионе Нидерландов

В Нидерландах с сезона-2023/24 начнут тестировать новые правила игры в футбол.

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) запустят пилотный проект в первом дивизионе чемпионата Нидерландов (второй по силе турнир после ) с сезона-2023/24. Они были разработаны в сотрудничестве с Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB).

Основные нововведения заключаются в следующем:

1. Ауты можно вбрасывать ногами и сразу начать дриблинг из-за боковой.

2. Штрафные можно разыгрывать с дриблинга.

3. Желтая карточка – это удаление на пять минут.

4. Бесконечное количество замен.

5. Чистое игровое время – два тайма по 30 минут (это новвоведение объяснено тем, что в 2020 году в матчах Лиги чемпионов в среднем было менее 60 минут игрового времени).

Подобные правила тестируют в Нидерландах с 2017 года в матчах любительских команд и турнирах молодежных команд.